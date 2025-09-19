 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PSG mise sur un jeune espoir tunisien
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 17:11

Ismaël Gharbi, Hocine Ragued et surtout Selim Benachour ont un successeur.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi, l’arrivée du jeune ailier Khalil Ayari en provenance du Stade tunisien . Le joueur de 20 ans rejoint l’Europe pour la première fois de sa carrière, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associée à une option d’achat . Selon le communiqué du club, c’est au sein de l’effectif espoir que le tunisien évoluera dans un premier temps.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
