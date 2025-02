Le PSG invincible, une bonne nouvelle pour personne

Ce n’est pas si souvent que le PSG se présente un 6 février en étant toujours invaincu en Ligue 1. Ce vendredi soir au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique retrouve Monaco, un potentiel concurrent au titre qui n’en est déjà plus un. Qu’on se le dise, un Paris Saint-Germain invincible, c’est un problème pour le foot français.

Quelques heures avant d’affronter Monaco, l’effectif parisien est pétri de certitudes. Les hommes de Luis Enrique ont connu une semaine idyllique en se qualifiant (très) facilement pour les barrages de la Ligue des champions en écrasant Stuttgart, en broyant leur futur adversaire à Francis-Le Blé avant de s’assurer, sans forcer, une place en quarts de finale de la Coupe de France. Le club de la capitale est de nouveau le rouleau compresseur qu’il était par le passé. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.

Le PSG invaincu en L1 en février, pas si commun

Depuis la saison 2015-2016, soit près de 10 ans, jamais le Paris SG ne s’était présenté un 6 février en étant toujours invaincu en Ligue 1. Le dernier revers des Parisiens en championnat date du 12 mai 2024, lors de la 33 e journée face à Toulouse et alors que le club avait glané son 12 e titre de champion de France depuis fin avril. Luis Enrique a un avis très tranché sur cette question : « Rester invincible ne m’intéresse pas. Ce qui compte, c’est de gagner des titres, de rendre le club plus grand et les supporters fiers. » Mais outre ce symbole honorifique, ce PSG écrase la concurrence alors même que Mbappé, Messi, Neymar et consorts ont mis les voiles et qu’il est en phase de transition, avec un projet basé davantage sur la jeunesse que sur les paillettes : « Je crois que j’ai été très courageux la saison dernière en annonçant qu’on serait plus forts cette saison. Je continue de penser qu’on est plus performants en attaque et en défense, les chiffres le disent », se félicitait d’ailleurs l’entraîneur espagnol.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com