Le PSG fait le spectacle à Toulouse et prend les rênes de la Ligue 1
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 23:08

De nouveau irrésistible, le PSG n'a pas fait dans la dentelle à Toulouse, malgré un relâchement en fin de partie. Voilà le club de la capitale en tête de la Ligue 1. Une bonne fois pour toutes ?

Toulouse FC 3-6 Paris Saint-Germain

Buts : Cresswell (37 e ), Gboho (89 e ) et Vossah (90 e ) pour le Téfécé // Neves (7 e , 14 e et 78 e ), Barcola (9e) et Dembélé (31 e SP et 51 e SP) pour le PSG

Cette fois, le PSG champion d’Europe qui a terrorisé tout le continent pendant six mois semble bien sur le retour. Après trois premières sorties mitigées (liées à une préparation pour le moins inexistante), les Parisiens ont retrouvé leur football sur la pelouse d’un Stadium qui espérait pourtant voir ses protégés prolonger leur entame réussie. L’espoir aura duré à peine une dizaine de minutes, avant de voir les visiteurs dérouler. Et s’imposer largement au terme d’un superbe spectacle entre deux équipes qui n’avaient pourtant pas concédé le moindre but jusqu’ici. Une victoire qui permet au PSG de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1. Déjà définitivement ?…

Par Tom Binet, au Stadium de Toulouse pour SOFOOT.com

