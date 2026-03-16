Le PSG face au défi de la saison 2
Après avoir remporté la Ligue des champions 2025, le PSG a la pression auxquels font face tous les scénaristes de séries TV : faire une deuxième saison à la hauteur de la première. Alors, vaut-il mieux s’inspirer du Real de Zizou ou de The Office ?
« C’est monstrueux en matière de compétitivité » , savourait Fabien Galthié après la victoire de son XV de France contre l’Angleterre, samedi soir. Sûr de lui, le sélectionneur a défendu son bilan à la tête de l’équipe de France de rugby et a surtout tenu à souligner que remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif était loin d’être anodin. Ce ne sont pas ses prédécesseurs qui diront le contraire, car il faut remonter à près de vingt ans pour trouver trace d’un tel doublé (2006-2007), ni les entraîneurs de foot, qui peinent également à trouver la recette pour garder un groupe en éveil deux années de suite.
Plutôt The Wire ou Mercredi ?
On ne sait pas si Luis Enrique a profité de son week-end sans match pour se poser devant la bataille entre Français et Anglais ou s’il s’est plutôt choisi une bonne série. Mais là encore, réussir sa saison 2 est complexe. L’Espagnol pourrait notamment s’inspirer de The Wire , Fleabag ou The Office dont les suites sont de véritables réussites et plutôt mettre de côté Prison Break , Mercredi , voire le classique Twin Peaks dont David Lynch himself renie la deuxième saison. Hormis le Real de Zinédine Zidane (2016, 2017 et 2018), aucun club n’a réussi à remporter deux Ligue des champions consécutives depuis l’AC Milan d’Arrigo Sacchi (1989, 1990), preuve que le mal ne touche pas seulement les cinéastes.…
Par Enzo Leanni pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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