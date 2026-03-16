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Le PSG face au défi de la saison 2
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 23:36

Le PSG face au défi de la saison 2

Le PSG face au défi de la saison 2

Après avoir remporté la Ligue des champions 2025, le PSG a la pression auxquels font face tous les scénaristes de séries TV : faire une deuxième saison à la hauteur de la première. Alors, vaut-il mieux s’inspirer du Real de Zizou ou de The Office ?

« C’est monstrueux en matière de compétitivité » , savourait Fabien Galthié après la victoire de son XV de France contre l’Angleterre, samedi soir. Sûr de lui, le sélectionneur a défendu son bilan à la tête de l’équipe de France de rugby et a surtout tenu à souligner que remporter un deuxième Tournoi des 6 Nations consécutif était loin d’être anodin. Ce ne sont pas ses prédécesseurs qui diront le contraire, car il faut remonter à près de vingt ans pour trouver trace d’un tel doublé (2006-2007), ni les entraîneurs de foot, qui peinent également à trouver la recette pour garder un groupe en éveil deux années de suite.

Plutôt The Wire ou Mercredi ?

On ne sait pas si Luis Enrique a profité de son week-end sans match pour se poser devant la bataille entre Français et Anglais ou s’il s’est plutôt choisi une bonne série. Mais là encore, réussir sa saison 2 est complexe. L’Espagnol pourrait notamment s’inspirer de The Wire , Fleabag ou The Office dont les suites sont de véritables réussites et plutôt mettre de côté Prison Break , Mercredi , voire le classique Twin Peaks dont David Lynch himself renie la deuxième saison. Hormis le Real de Zinédine Zidane (2016, 2017 et 2018), aucun club n’a réussi à remporter deux Ligue des champions consécutives depuis l’AC Milan d’Arrigo Sacchi (1989, 1990), preuve que le mal ne touche pas seulement les cinéastes.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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