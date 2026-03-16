Guardiola : une pause s’impose ?

Manchester City tire la langue, Pep Guardiola aussi. On préférerait que le Catalan reste dans le milieu du foot encore quelques années plutôt qu’il fasse un burn-out et qu’il parte s’isoler pour l’éternité sur une île ensoleillée, alors l’heure de faire une pause a peut-être sonné.

Depuis l’arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, le Catalan a imposé une règle : la Premier League n’échappe jamais deux années de suite à son équipe. Un schéma cette fois menacé par l’irrégularité des Skyblues . Encore accrochés par le relégable West Ham samedi (1-1), ils n’ont gagné que cinq de leurs douze matchs de Premier League en 2026 et accusent neuf points de retard sur Arsenal (qui a joué un match de plus). Autant dire que la marge de manœuvre commence à se réduire dangereusement. Et sauf remontada légendaire mardi soir contre le Real Madrid, il n’y aura pas d’épopée européenne pour redorer le bilan. Après le chemin de croix de la saison 2024-2025, il y a de quoi se poser des questions.

Où sont les flammes ?

Loin du compte en 2024-2025, à tous les niveaux, City était attendu en force cette saison. Comme souvent, les Émirats ont ouvert le robinet des millions : Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford, Gigio Donnarumma, plus Antoine Semenyo et Marc Guéhi en janvier… Pep Guardiola a été plus gâté que la majorité des gamins le jour de Noël. Pourtant, la machine continue de grincer, à tel point qu’Erling Haaland ressemble à un pauvre bout de bois devant. Le Norvégien a joué 17 matchs depuis le début de l’année, pour un bilan de… quatre buts dont deux sur penalty.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com