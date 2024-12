Le PSG (F) retrouve le succès à Geoffroy-Guichard

Saint-Étienne 0-3 PSG

Buts : Katoto (18 e et 90 e +1) et Leuchter (21 e ) côté PSG.

Sans Grace Geyoro, laissée au pied du sapin pour la dernière d’une année pleine de crises, le PSG s’est imposé sans briller mais en buchant. Dans un Geoffroy-Guichard peuplé de 4 000 spectateurs et un match disputé en même temps que les garçons verts, Marie-Antoinette Katoto a allumé la lumière à l’entrée de la surface après un contrôle orienté splendide (0-1, 18 e ). Trois minutes plus tard, Romée Leuchter passait entre Sarah Cambot et Morgane Belkhiter pour envoyer un boulet à bout portant à Maryne Gignoux-Soulier (0-2, 21 e ). Marie-Antoinette Katoto garantissait la victoire en fin de match (0-3, 90 e +1) , marquant ainsi son neuvième but en onze matchs. Les Parisiennes seront deuxièmes à Noël, les Stéphanoises au pire huitièmes.…

UL pour SOFOOT.com