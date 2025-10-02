Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions

Qui est le champion du début d’automne ?

Après deux journées de la phase de ligue de C1, deux équipes sont à égalité – au nombre de points, six, et à la différence de buts, +6 – en tête du classement : le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG, six points lui aussi, est juste en dessous (+5 à la différence), à égalité avec l’Inter Milan. Arsenal et Qarabağ (!!) sont les deux autres équipes à six unités.…

JB pour SOFOOT.com