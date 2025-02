Le PSG est-il plus fort que jamais ?

Inarrêtable depuis janvier, le PSG impressionne ceux qui croisent sa route, à commencer par les nombreux entraîneurs à s’être cassé les dents sur le club de la capitale au fil des ans. Au point d’imaginer que 2025 soit l’année de tous les possibles pour le club de la capitale ?

« Personne ne veut jouer contre ce PSG. » Samedi soir, l’entraîneur toulousain Carles Martínez Novell est venu s’ajouter à la longue liste des techniciens désabusés, impuissants face à la force dégagée par ce PSG devenu injouable. « Les joueurs sont parfaitement connectés, ils comprennent parfaitement ce que veut Luis Enrique, tout le monde court et se bat , renchérit le Catalan. On ne va plus jouer contre eux cette saison, et c’est pas plus mal. » Un constat qu’aurait certainement bien voulu faire Eric Roy, opposé à la machine rouge et bleu pour la troisième fois en 18 jours, ce mercredi soir au Parc des Princes. Pour déjà huit buts encaissés et pas mal de maux de tête. « Contre le Real, on pouvait proposer notre jeu, pas contre le PSG , lâchait-il le 1 er février après avoir bousculé l’ogre, en vain. Ils avaient la possession et ont plus couru que nous. Ça ne leur garantit pas de gagner la Ligue des champions, mais ils sont de sérieux prétendants. » Le signe que quatorze ans après l’arrivée de QSI, l’équipe parisienne a rarement semblé aussi réglée collectivement ?

Luis Enrique et Ousmane Dembélé, c’est leur projet

Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que ce PSG raillé pour ses occasions vendangées à chaque match de Ligue des champions ne devienne une telle machine de guerre ? La bascule est certainement à chercher du côté du 22 janvier dernier, un soir de retournement de situation salutaire face à Manchester City. « C’est souvent le cas : dans des moments périlleux, ça bascule » , se réjouit Guy Lacombe, qui fut l’entraîneur parisien entre décembre 2005 et janvier 2007. Tout à coup, l’équipe a pu prendre confiance et croire en ses forces. « Ce que je note surtout, c’est le changement. Auparavant, ils gagnaient les matchs, mais moi, je m’ennuyais un petit peu , avoue de son côté Patrice Garande, de plus en plus séduit par le spectacle proposé tous les trois jours. On a toujours un PSG avec une grande maîtrise technique et dans la possession, mais avec aussi beaucoup de verticalité et une efficacité redoutable. » …

Tous propos recueillis par TB, sauf me

Par Tom Binet pour SOFOOT.com