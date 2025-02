information fournie par So Foot • 04/02/2025 à 23:12

Le PSG écarte Le Mans et file en quarts

Le PSG écarte Le Mans et file en quarts

Sans forcer, le Paris-SG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en se défaisant facilement du Mans (0-2). Les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur Désiré Doué et Bradley Barcola pour faire la différence et sur Safonov pour signer un clean sheet.

Le Mans 0-2 PSG

Buts : Doué (25 e ), Barcola (71 e )

Bien que largement remanié (7 changements), le Paris-SG n’a eu aucun mal à se défaire du Mans en 8 es de finale de la Coupe de France ce mardi au stade Marie-Marvingt (0-2). Jamais réellement inquiété, le club de la capitale a su se montrer tranchant au bon moment et rester assez solide défensivement pour enfin ne pas prendre de but, ce qui n’était plus arrivé depuis sept rencontres.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com