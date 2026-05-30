 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 21:20

Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM

Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM

Historique ! Au bout des tirs au but, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions, le tout d’affilée ! Avec cet exploit, Paris devient le club français le plus titré en Ligue des champions , devant l’Olympique de Marseille, premier victorieux français en 1993. Et donc, le premier club français à faire le back-to-back .

Un chiffre symbolique, qui va sûrement donner lieu à quelques chambrages entre collègues, bien que sur la Canebière, le slogan À jamais les premiers devrait continuer à résonner.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank