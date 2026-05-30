Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM

Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM

Historique ! Au bout des tirs au but, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions, le tout d’affilée ! Avec cet exploit, Paris devient le club français le plus titré en Ligue des champions , devant l’Olympique de Marseille, premier victorieux français en 1993. Et donc, le premier club français à faire le back-to-back .

Un chiffre symbolique, qui va sûrement donner lieu à quelques chambrages entre collègues, bien que sur la Canebière, le slogan À jamais les premiers devrait continuer à résonner.…

TJ pour SOFOOT.com