Le PSG devient le club français le plus titré en Ligue des champions, devant l'OM
Historique ! Au bout des tirs au but, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions, le tout d’affilée ! Avec cet exploit, Paris devient le club français le plus titré en Ligue des champions , devant l’Olympique de Marseille, premier victorieux français en 1993. Et donc, le premier club français à faire le back-to-back .
Un chiffre symbolique, qui va sûrement donner lieu à quelques chambrages entre collègues, bien que sur la Canebière, le slogan À jamais les premiers devrait continuer à résonner.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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