Le PSG de Luis Enrique est le cauchemar de Benjamin Pavard

Le PSG de Luis Enrique est le cauchemar de Benjamin Pavard

« Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez…» À vrai dire, le PSG ne le connait que trop bien. Comme l’indique le compte X Statsdufoot , les hommes de Luis Enrique sont le pire cauchemar de l’international français .

Il vaut mieux perdre deux fois 5-0 que…

Les champions d’Europe 2025 ont martyrisé Benjamin Pavard à deux reprises en 253 jours à coup de 5-0 . Le PSG lui a d’abord infligé cette sentence en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier, alors que le défenseur était titulaire avec l’Inter. Premier traumatisme.…

SW pour SOFOOT.com