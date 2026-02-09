Le PSG de Luis Enrique est le cauchemar de Benjamin Pavard
« Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez…» À vrai dire, le PSG ne le connait que trop bien. Comme l’indique le compte X Statsdufoot , les hommes de Luis Enrique sont le pire cauchemar de l’international français .
Il vaut mieux perdre deux fois 5-0 que…
Les champions d’Europe 2025 ont martyrisé Benjamin Pavard à deux reprises en 253 jours à coup de 5-0 . Le PSG lui a d’abord infligé cette sentence en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier, alors que le défenseur était titulaire avec l’Inter. Premier traumatisme.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer