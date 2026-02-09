La candidate Reconquête Sarah Knafo piégée sur le PSG

Un peu de foot dans la campagne. Invitée sur le plateau de BFMTV ce dimanche soir, Sarah Knafo, candidate Reconquête ! aux municipales de Paris, a glissé sur la balle et n’a pas su répondre correctement à certaines questions sur Paris .

Lorsqu’on lui demande de citer un joueur du Paris Saint-Germain et le nombre de Ligue des champions remportées par le club parisien, la candidate d’extrême droite patine : « L’année dernière déjà, et je vais ce soir au Classico, je serai au Parc des Princes dans une heure. » …

EA pour SOFOOT.com