Bad Bunny et Booba : chacun son couplet
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 12:37

Booba au Parc des Princes avant PSG-OM, Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl : deux artistes ont fait le show dimanche soir de part et d’autre de l’Atlantique. Avec dans chaque cas une façon particulière de penser la place de l’artiste et de la politique dans le sport.

La prestation de Bad Bunny, devenu l’icône de l’opposition à Donald Trump, était extrêmement attendue à la mi-temps du Super Bowl. Déjà parce qu’il s’agit d’une tradition dans un pays où le sport s’est très vite inscrit dans la culture de l’ entertainment mais aussi parce que l’arrivée du « roi » des États-Unis au pouvoir a donné un nouveau sens à ce spectacle, tout comme Kendrick Lamar l’avait partiellement anticipé l’an dernier les drames que provoqueraient l’élection de l’autocrate orange (quand tout le monde n’avait retenu que le règlement de comptes avec Drake).

Quelques heures plus tôt, à Paris, Booba entrait sur la pelouse du Parc des Princes en guise de préliminaire du Classico, afin d’enflammer le public avant le choc (partiellement réussi en raison de problème de sonorisation). La présence du Duc de Boulogne s’inscrit dans une dynamique récente du club, qui propose désormais des concerts en préambule de ses plus belles affiches (SDM l’an dernier contre l’OM). Cette démarche choque parfois et certains lui reprochent de trop « américaniser » notre football, sans en respecter la culture ni les habitudes.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

