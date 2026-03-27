 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG connait le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 16:46

Le PSG connait le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions

Le PSG connait le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions

Un petit report de match, c’est possible ? Le Paris Saint-Germain, dernier club français encore en lice en C1, affrontera Liverpool dans quelques jours. Et puisque la bande de Luis Enrique apporte un grand soin à la gestion de son calendrier, le club vient de prendre connaissance des dates de ses éventuelles demi-finales , publiées par l’UEFA.

Un possible impact sur le match contre Lens

En cas de qualif’ pour le dernier carré, les Parisiens affronteront le Real Madrid ou le Bayern de Munich, les 28 avril au Parc des Princes et 6 mai à l’extérieur . En revanche, si Paris venait à être éliminé par Liverpool, les arrangements de calendrier en Ligue 1 offriraient la possibilité de disputer le match entre Lens et Paris le 6 mai.

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine
    Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine
    information fournie par So Foot 27.03.2026 17:33 

    Confortablement assis sur le banc de l’Atlético depuis quinze longues années, Diego Simeone n’a visiblement pas l’intention de bouger, merci pour lui. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le technicien argentin et le club de la capitale auraient récemment ... Lire la suite

  • Après Sadio Mané, un autre attaquant sénégalais manquera la fête à Saint-Denis
    Après Sadio Mané, un autre attaquant sénégalais manquera la fête à Saint-Denis
    information fournie par So Foot 27.03.2026 17:25 

    Il manquera la grande fête. La Fédération sénégalaise de football annonce dans un communiqué publié ce vendredi le forfait d’Iliman Ndiaye pour les rencontres amicales des Lions de la Téranga contre le Pérou et la Gambie. « Iliman Ndiaye est déclaré forfait pour ... Lire la suite

  • Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe
    Oui, il y a bien des consolantes pour les barrages de la zone Europe
    information fournie par So Foot 27.03.2026 17:20 

    Laissez tomber ces Suède-Pologne ou Bosnie-Italie. De toute façon, les Italiens font trop les malins. Le vrai enjeu, bizarrement, personne n’en parle… Quand les vainqueurs des demi-finales des barrages d’accession à la Coupe du monde s’affronteront pour espérer ... Lire la suite

  • Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »
    Pape Thiaw : « On est champions d’Afrique »
    information fournie par So Foot 27.03.2026 17:16 

    Une nouvelle pièce dans le jukebox. Avant son match amical contre le Pérou samedi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a tenu à mettre les points sur les i au sujet de la CAN 2025 : « On sait qu’on est champions d’Afrique, a assuré le sélectionneur des Lions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank