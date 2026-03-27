Le PSG connait le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions

Le PSG connait le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions

Un petit report de match, c’est possible ? Le Paris Saint-Germain, dernier club français encore en lice en C1, affrontera Liverpool dans quelques jours. Et puisque la bande de Luis Enrique apporte un grand soin à la gestion de son calendrier, le club vient de prendre connaissance des dates de ses éventuelles demi-finales , publiées par l’UEFA.

Un possible impact sur le match contre Lens

En cas de qualif’ pour le dernier carré, les Parisiens affronteront le Real Madrid ou le Bayern de Munich, les 28 avril au Parc des Princes et 6 mai à l’extérieur . En revanche, si Paris venait à être éliminé par Liverpool, les arrangements de calendrier en Ligue 1 offriraient la possibilité de disputer le match entre Lens et Paris le 6 mai. …

AR pour SOFOOT.com