Le PSG coiffe sa couronne de champion de France à Lens

Un but de Khvicha Kvaratskhelia, un autre d'Ibrahim Mbaye et les nombreux arrêts de Matveï Safonov ont permis au PSG de l'emporter à Lens (0-2), sur la pelouse de son dauphin, dans un match qu'on aurait aimé voir se disputer en avril. Pour la cinquième année d'affilée, le Paris Saint-Germain est champion de France.

Lens 0-2 PSG

Buts : Kvaratskhelia (29 e ) et Mbaye (90 e +3) pour le PSG

Il manquait quelque chose dans ce Lens-PSG qui aurait dû être la grande affiche de cette saison de Ligue 1. Une atmosphère pesante, une ambiance particulière, un air de tournant au sommet du championnat. Ce match devait se jouer un samedi d’avril, il s’est finalement disputé un mercredi de mai et le club de la capitale a définitivement éteint un suspense qui n’existait plus que dans les esprits tordus : le Paris Saint-Germain est champion de France pour la cinquième fois d’affilée, après une victoire pas si simple sur la pelouse de son dauphin (0-2). L’issue aurait peut-être été la même sans cette affaire de report, mais on aurait aimé le savoir sans que la LFP et le champion d’Europe ne prennent la décision de dénigrer un peu plus une L1 en souffrance au profit des compétitions continentales. Ainsi va la vie du foot français, qui ne changera pas de patron cette saison.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com