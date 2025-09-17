Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta

Pas de Dembélé, pas de problème ?

Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour affronter l’Atalanta, Luis Enrique a décidé d’innover au moment de composer son attaque . De retour de blessure contre Lens, Senny Mayulu démarrera ainsi en pointe , dans le rôle du joueur mobile qui redescend construire, se projette, oriente et si possible termine les actions.…

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com