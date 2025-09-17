Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta
Pas de Dembélé, pas de problème ?
Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour affronter l’Atalanta, Luis Enrique a décidé d’innover au moment de composer son attaque . De retour de blessure contre Lens, Senny Mayulu démarrera ainsi en pointe , dans le rôle du joueur mobile qui redescend construire, se projette, oriente et si possible termine les actions.…
TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer