Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 20:16

Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta

Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l'Atalanta

Pas de Dembélé, pas de problème ?

Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour affronter l’Atalanta, Luis Enrique a décidé d’innover au moment de composer son attaque . De retour de blessure contre Lens, Senny Mayulu démarrera ainsi en pointe , dans le rôle du joueur mobile qui redescend construire, se projette, oriente et si possible termine les actions.…

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
