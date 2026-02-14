Le PSG, à jamais le premier qualifié pour la finale de la Coupe LFFP
Paris Saint-Germain 3-0 Paris FC
Buts : Leuchter (47 e ), Kanjinga (60 e ), Ajibade (89 e ) pour le PSG
Le match de championnat aurait suffi. Après un premier succès 3 à 0 en Première Ligue la semaine passée, les joueuses de Paulo César ont réalisé le doublé en s’offrant la qualification en finale de cette nouvelle Coupe LFFP sur le même score grâce aux réalisations des attaquantes parisiennes en seconde période.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
