Le PSG a gagné plus d’argent que Lille et Brest en Ligue des champions

L’argent finit toujours dans les poches des mêmes.

Même en finissant derrière Lille et à égalité de points avec Brest, le PSG a engendré des revenus bien supérieurs à ces deux équipes grâce à sa campagne de Ligue des champions, rapporte The Guardian . En effet, le club de la capitale a gagné 2,2 millions d’euros de plus que les Dogues et 30 millions (!) de plus que le petit poucet brestois.…

RA pour SOFOOT.com