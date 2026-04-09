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Le PSG a choisi sa destination d'été
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 15:00

Le PSG a choisi sa destination d'été

Le PSG a choisi sa destination d'été

Hej hej ! Après les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et un peu partout dans le monde, le PSG a annoncé sa destination pour l’été 2026. L’équipe de Luis Enrique se rendra en Suède le 8 août prochain. Elle affrontera Manchester United en match amical à Göteborg . Le match se disputera au Gamla Ullevi, enceinte de l’IFK, double vainqueur de la coupe UEFA dans les années 1980. Le stade avait aussi accueilli des matchs du Mondial 1958.

En 2016, Arsenal et Manchester City avaient disputé une rencontre de pré-saison à Göteborg, comme Manchester United (avec Zlatan à l’époque) ou encore Galatasaray.…

UL pour SOFOOT.com

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