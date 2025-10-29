Le propriétaire de Pachuca et d’Oviedo visé par un mandat d’arrêt
Digne des moins bonnes télénovelas.
Le football mexicain vit un épisode inédit. Jesús Martínez, président du Grupo Pachuca et propriétaire du Real Oviedo et du club Pachuca, ainsi que Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, représentant légal du club, font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un juge de México pour « désobéissance de particuliers aggravée » . Convoqués à comparaître à deux reprises, les dirigeants ont préféré se délecter du football champagne d’Oviedo, 19 e de La Liga.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
