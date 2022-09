Le projet de privatisation d'ADP est au point-mort, confirme le PDG du groupe

Les débats sur l'éventuelle cession par l'Etat de sa participation dans le leader mondial de la gestion des aéroports ont été stoppés net par la crise sanitaire. Et n'ont pas repris depuis, selon le patron du groupe.

La vente d'ADP a été ajournée pour cause de crise sanitaire ( AFP / ERIC PIERMONT )

Après avoir suscité un vif débat fin 2019, le projet de privatisation d'ADP est sorti des radars et n'a pas été "réenclenché" depuis, a confirmé le PDG du groupe, Augustin de Romanet, vendredi 30 septembre.

A la question de savoir s'il avait des "nouvelles" de cette cession envisagée par l'exécutif pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, Augustin de Romanet répond qu'"à ce stade non". "Les collaborateurs du groupe ADP sont totalement tournés vers la préparation des Jeux olympiques, l'amélioration de la qualité de services, et ne sont pas préoccupés par cette nouvelle", a t-il affirmé à l'antenne de franceinfo . "La loi Pacte qui organise la faculté pour le gouvernement de céder ses parts étant promulguée, le gouvernement a la faculté de faire ce choix au moment où il le désirera. A ce stade, il ne m'a pas fait part de ce souhait" , a t-il déclaré.

"Au moment où je vous parle, je n'ai été saisi d'aucune demande"

Fin 2021, le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat, Martin Vial, avait indiqué que la doctrine du gouvernement en termes de privatisations avait évolué avec la crise sanitaire, notamment pour protéger la souveraineté économique et l'environnement. Il a rappelé que la politique mise en oeuvre depuis 2017 consistait à garder dans le giron de l'Etat les entreprises relevant de la défense et du nucléaire, ainsi que celles assurant des "grandes missions de service public" comme la SNCF, la RATP ou La Poste. Pour d'autres, l'Etat a prévu de réduire sa participation ou de sortir du capital, comme la Française des Jeux (FDJ), privatisée en 2019, ou Aéroports de Paris (ADP), dont la vente a été ajournée pour cause de crise sanitaire.

Le patron d'ADP confirme : "Au moment où je vous parle, je n'ai été saisi d'aucune demande de réenclencher ce processus de cession par l'Etat de tout ou partie de sa participation", précise t-il.

La proposition de referendum d'initiative partagée contre ce projet, qui avait récolté plus d'un million de signatures de citoyens (sans toutefois atteindre le quorum requis de 4,71 millions), aurait-elle pu influer sur ce statu-quo? "Ce referendum qui n'a pas abouti est arrivé à terme quelques mois avant le Covid. Je pense que c'est le Covid qui a été déterminant dans ce choix de reporter cette opération", a commenté sur ce point le PDG d'ADP.