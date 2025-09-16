Le projet de Philippe Diallo de créer une « Premier League à la française » se précise
Vers une scission ?
Comment sortir de la crise actuelle ? Philippe Diallo n’a sans doute pas la réponse, mais il a réuni sa meilleure équipe pour trouver des solutions. Ce mardi, le président de la FFF a présenté à son comité exécutif, aussi surnommé The Expendables , les contours de la contre-proposition de la réforme de la gouvernance votée au Sénat . Cela intervient plusieurs semaines après un rapport de plusieurs acteurs du foot français, dont la LFP, pointant du doigt les défauts de ce texte.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
