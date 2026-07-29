Le projet de la FIFA d'ouvrir la porte aux investisseurs privés inquiète la FFF

Le projet de la FIFA d'ouvrir la porte aux investisseurs privés inquiète la FFF

Tout est chaos, comme dirait Mylène Farmer dans Désenchantée . Sur les ondes de France Inter ce mercredi matin, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, s’est montré inquiet à propos de la potentielle ouverture de la FIFA aux capitaux d’investisseurs privés . Le président de l’instance du football français a expliqué que ce projet soulevait « beaucoup d’interrogations ».

Des discussions avec l’UEFA vont s’ouvrir

« Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n’avons aucun détail. Et qui soulève beaucoup d’interrogations sans que les membres que nous sommes, fédérations, n’aient pu être associés et ne disposent d’aucun élément particulier pour se prononcer sur des sujets qui sont, évidemment, fondamentaux pour l’avenir du football », a détaillé le dirigeant.…

LB pour SOFOOT.com