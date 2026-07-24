Le procureur général de la CPI démis de ses fonctions, disent des sources

(Actualisé avec précisions, contexte)

Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été démis vendredi de ses fonctions par un vote des membres de la CPI à la suite d'accusations de harcèlement sexuel visant le magistrat britannique, a-t-on appris de deux sources diplomatiques.

Sur les 125 Etats membres de la CPI, 82 ont voté en faveur de cette destitution, selon ces sources ayant requis l'anonymat.

Karim Khan, âgé de 56 ans, dément les accusations à son encontre et ses avocats ont dénoncé une procédure illégale, injuste et soutenue par aucun élément de preuve.

Cette révocation fragilise la CPI au moment même où les Etats-Unis, qui n'en sont pas membres, ont affiché leur volonté de relancer une offensive diplomatique en vue d'aboutir à la disparition de cette juridiction chargée d'enquêter et de juger les éventuels auteurs des crimes les plus graves pour la communauté internationale tels que génocides, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression.

L'organe de supervision de la CPI a conclu en juin que Karim Khan avait eu une relation sexuelle inappropriée avec une assistante et devait être destitué. Les Etats membres ont largement suivi cet avis vendredi lors d'un vote à New York.

(Stephanie van den Berg, version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)