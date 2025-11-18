Le prochain titre du Paris Saint-Germain sera sur M6
Un déplacement à la maison.
Après sa formidable saison 2024-2025, où il a remporté tous les trophées possibles exceptée la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain disputera le 17 décembre prochain la Coupe Intercontinentale pour glaner (prévisionnellement) une nouvelle récompense, au Qatar.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer