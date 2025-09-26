Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït

L’OM et le PSG se retrouvent dans le Golfe.

Le 8 janvier prochain se déroulera le Trophée des champions , qui oppose le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Depuis 2009, et à l’exception des éditions 2020 et 2023, cette affiche se déroule souvent à l’étranger. Après le Canada, la Tunisie, la Chine, le Maroc, le Gabon, l’Autriche, Israël, les États-Unis ou encore le Qatar, une nouvelle destination est cette fois proposée. Le Conseil d’administration de la LFP a choisi le Koweït pour accueillir cette rencontre au goût de Classique. …

CDB pour SOFOOT.com