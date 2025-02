information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 09:15

Le procès de Luis Rubiales pour son baiser forcé commence

Ce lundi à Madrid, Luis Rubiales, l’ex-patron de la Fédération espagnole de football (RFEF), troque le costard de dirigeant pour celui d’accusé. À la barre, il doit s’expliquer sur cette fameuse scène de la finale du Mondial, où il a collé un baiser à Jenni Hermoso sans son consentement.

Agression sexuelle et coercition, voilà les charges retenues contre lui . Parce qu’en plus du bisou forcé, l’enquête révèle qu’il aurait tenté de faire pression sur la joueuse pour qu’elle déclare publiquement qu’elle était d’accord . Sauf que Jenni, meilleure buteuse de l’histoire de la Roja et aujourd’hui chez les Tigres au Mexique, n’a jamais eu l’intention de valider ce storytelling bancal.…

MJ pour SOFOOT.com