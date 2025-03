Le procès de la mort de Diego Maradona s’ouvre en Argentine : sept professionnels de santé jugés

Le combat « Justice pour Diego » est désormais entre les mains de la justice.

Sept professionnels de santé sont jugés à partir de ce mardi 11 mars, dans l’affaire de la mort de Diego Maradona . Décédé à 60 ans des suites d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il était hospitalisé à domicile, le 25 novembre 2020, El Pibe de Oro refait parler de lui, concernant les agissements de son personnel médical. Si la cause exacte de sa mort est due à un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque, l’autopsie faite sur la légende du football argentin a révélé une ribambelle de pathologies : problèmes rénaux, au foie, insuffisance cardiaque, détérioration neurologique et dépendance à l’alcool et aux psychotropes.…

TJ pour SOFOOT.com