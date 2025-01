information fournie par So Foot • 21/01/2025 à 12:30

Le procès de l’agression de Yoane Wissa a débuté

Yoane Wissa , ancien joueur du FC Lorient et aujourd’hui attaquant de Brentford en Premier League, a été victime d’un fait divers sordide . Trois ans et demi après les événements, une femme de 36 ans comparaît ce mardi devant la cour d’assises du Morbihan, accusée de violence sur le footballeur, de tentative d’enlèvement d’enfant et de tentative d’assassinat .

Yoane Wissa, absent mais marqué

Les faits remontent à l’été 2021. Le 1 er juillet, l’accusée s’introduit chez Wissa, récemment devenu père, avant de l’agresser à l’acide, va dans la chambre de son nouveau-né, mais repart les mains vides. Le joueur subira des brûlures graves, notamment au niveau des yeux, nécessitant une opération, mais l’enfant ne sera pas enlevé.…

MJ pour SOFOOT.com