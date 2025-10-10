 Aller au contenu principal
Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado
information fournie par AFP 10/10/2025 à 11:29

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas le 28 août 2024 ( AFP / JUAN BARRETO )

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour ses efforts "en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

"Maria Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps", a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes, à Oslo.

Mme Machado "a été une figure clé de l'unité au sein d'une opposition politique autrefois profondément divisée, une opposition qui a trouvé un terrain d'entente dans la revendication d'élections libres et d'un gouvernement représentatif", a-t-il ajouté.

Elle a réussi cette unification au moment où "le Venezuela est passé d'un pays relativement démocratique et prospère à un État brutal et autoritaire en proie à une crise humanitaire et économique", a ajouté le président du comité Nobel.

La notoriété de Mme Machado a explosé lors des primaires de l'opposition en octobre 2023, recueillant plus de 90% des voix lors d'une démonstration de force avec 3 millions de votants.

Elle est rapidement devenue une favorite des sondages pour être surnommée la "libertadora" ("libératrice"), en hommage au "libertador" Simon Bolivar.

Au cours de l'année écoulée, "Mme Machado a été contrainte de vivre dans la clandestinité. Malgré les graves menaces qui pèsent sur sa vie, elle est restée dans son pays, un choix qui a inspiré des millions de personnes", a rappelé le comité.

Le prix échappe donc au président américain Donald Trump, qui n'avait pas caché son désir de le remporter cette année.

Depuis son retour à la Maison Blanche pour son second mandat en janvier, le dirigeant américain a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il "méritait" le Nobel pour son rôle dans la résolution de nombreux conflits - une affirmation largement exagérée, selon les observateurs.

