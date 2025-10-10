Représailles Pékin-Washington : la Chine annonce des droits portuaires "spéciaux" pour les bateaux américains

La redevance sera imposée à chaque voyage effectué vers la Chine. Elle entrera en vigueur en même temps que les "tarifs" mis en place dans l'autre sens par l'administration Trump.

Un porte-conteneurs, au large du port de Qingdao (Chine), en septembre 2025 ( AFP / - )

Une nouvelle épisode de la guerre commerciale Pékin-Washington. La Chine a annoncé vendredi 10 octobre qu'elle allait imposer des droits "spéciaux" aux bateaux américains dans ses ports, en représailles à des mesures similaires annoncées en avril par les Etats-Unis.

Ces droits s'appliqueront à partir de mardi prochain aux bateaux propriétés d'entreprises américaines, à ceux affrétés par des entreprises américaines et à ceux construits aux Etats-Unis, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué.

Ces navires arrivant en Chine devront s'acquitter d'un montant de 400 yuans (48 euros) par tonne nette. Le tarif passera à 640 yuans (78 euros) en avril prochain, avant d'augmenter chaque année.

Ces "redevances portuaires spéciales" s'appliqueront à chaque voyage effectué vers la Chine, et non à chaque escale si le bâtiment en fait plusieurs en Chine, sans dépasser cinq impositions par an, a précisé le ministère des Transports.

Effets d'une enquête remontant à l'ère Biden

Cette mesure entrera en vigueur le même jour que clle, similaire, décidée par les autorités américaines. Ces dernières vont prélever des frais sur les navires construits ou exploités par des entreprises chinoises accostant aux Etats-Unis. Cette initiative américaine est la conséquence d'une enquête lancée sous l'administration de l'ex-président Joe Biden.

Un porte-parole du ministère chinois des Transports a qualifié l'initiative de Pékin de "démarche légitime visant à protéger les droits et intérêts légaux des compagnies maritimes chinoises". "Nous exhortons les Etats-Unis à rectifier sans délai leurs agissements et à mettre fin aux contraintes déraisonnables exercées sur l'industrie maritime chinoise" , a-t-il souligné.