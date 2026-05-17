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Le président taïwanais réaffirme l'indépendance de l'île vis-à-vis de Pékin
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 10:27

Le président taïwanais Lai Ching-te a réaffirmé dimanche l'indépendance de l'île, arguant que Taipei n'appartenait pas à Pékin ni ne lui était subordonnée et que seul le peuple taïwanais pouvait décider de son futur.

Cette déclaration intervient alors que la Chine a fait preuve d'une fermeté inédite sur le sujet taïwanais lors de la visite à Pékin du président américain Donald Trump.

Donald Trump a déclaré à Fox News après le sommet : "Nous ne voulons pas que quelqu'un dise : 'Devenons indépendants, car les États-Unis nous soutiennent'".

Depuis Taipei, Lai Ching-te a rappelé que le Parti démocrate progressiste (DPP), auquel il appartient, avait adopté une résolution en 1999 soulignant que Taïwan était un pays souverain et indépendant appelé la République de Chine.

La souveraineté de Taïwan ne peut être violée et son futur doit être décidé par son peuple, a-t-il ajouté.

"Tout le monde peut comprendre que l'expression 'Indépendance de Taïwan' fait référence au fait que Taïwan ne fait pas partie de la République populaire de Chine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse célébrant le 40e anniversaire de la création du DPP.

Pékin n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le président taïwanais n'a fait aucune référence aux propos de Donald Trump lors de sa prise de parole. Le locataire de la Maison blanche avait affirmé depuis la Chine ne pas avoir pris de décision quant à une future vente d'armes à Taïwan.

La Chine considère de longue date Taïwan comme le plus important point de contentieux dans ses relations avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes de l'île, que Pékin dit vouloir ramener dans son giron sans exclure de recourir à la force.

Membre de la délégation accompagnant Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré à la chaîne américaine NBC News que la position américaine sur Taïwan restait "inchangée à ce jour'. "Nous faisons toujours connaître clairement notre position et nous passons aux autres sujets".

(Reportage de Ben Blanchard; version française Zhifan Liu)

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