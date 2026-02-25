Le président iranien se veut optimiste avant un nouveau cycle de pourparlers avec Washington

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est voulu optimiste, mercredi, sur l'issue du troisième cycle de pourparlers indirects avec les Etats-Unis qui se tiendra jeudi à Genève, malgré les menaces d'intervention militaire régulièrement brandies par Donald Trump.

"En ce qui concerne les pourparlers, nous entrevoyons des perspectives favorables, notamment lors de la réunion que [le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas] Araqchi tiendra demain à Genève", a-t-il déclaré, cité par les médias officiels de Téhéran.

"Sous la direction du Guide suprême [Ali Khamenei], nous nous efforçons de gérer ce processus afin de sortir de l'impasse du 'ni guerre ni paix'", a-t-il ajouté.

Conduite par Abbas Araqchi, qui a estimé mardi qu'un accord était "à portée de main, mais seulement si la diplomatie est privilégiée", la délégation iranienne a quitté mercredi Téhéran pour se rendre en Suisse.

Comme lors des deux cycles précédents, ses interlocuteurs américains seront l'émissaire de Donald Trump Steve Wiktoff et le gendre du président américain Jared Kushner.

Donald Trump, qui a donné le 19 février dernier dix à quinze jours à l'Iran pour trouver un terrain d'entente et a dit envisager une frappe limitée contre la République islamique, tout en ordonnant un vaste déploiement de forces au Moyen-Orient, a semblé préparer le terrain à une intervention mardi lors de son discours sur l'état de l'Union.

Qualifiant l'Iran de premier parrain du terrorisme mondial, il a accusé Téhéran de vouloir relancer son programme nucléaire, de développer des missiles qui pourraient "bientôt" atteindre les Etats-Unis et d'être responsable d'attentats à la bombe qui ont coûté la vie à des soldats et civils américains au Moyen-Orient, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié sur X de "gros mensonges".

"En tant que président, je m'efforcerai de faire la paix partout où cela sera possible, mais je n'hésiterai jamais à affronter les menaces qui pèsent sur l'Amérique partout où cela sera nécessaire", a déclaré Donald Trump.

(Rédigé par Elwely Elwelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)