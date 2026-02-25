 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président iranien se veut optimiste avant un nouveau cycle de pourparlers avec Washington
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:18

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est voulu optimiste, mercredi, sur l'issue du troisième cycle de pourparlers indirects avec les Etats-Unis qui se tiendra jeudi à Genève, malgré les menaces d'intervention militaire régulièrement brandies par Donald Trump.

"En ce qui concerne les pourparlers, nous entrevoyons des perspectives favorables, notamment lors de la réunion que [le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas] Araqchi tiendra demain à Genève", a-t-il déclaré, cité par les médias officiels de Téhéran.

"Sous la direction du Guide suprême [Ali Khamenei], nous nous efforçons de gérer ce processus afin de sortir de l'impasse du 'ni guerre ni paix'", a-t-il ajouté.

Conduite par Abbas Araqchi, qui a estimé mardi qu'un accord était "à portée de main, mais seulement si la diplomatie est privilégiée", la délégation iranienne a quitté mercredi Téhéran pour se rendre en Suisse.

Comme lors des deux cycles précédents, ses interlocuteurs américains seront l'émissaire de Donald Trump Steve Wiktoff et le gendre du président américain Jared Kushner.

Donald Trump, qui a donné le 19 février dernier dix à quinze jours à l'Iran pour trouver un terrain d'entente et a dit envisager une frappe limitée contre la République islamique, tout en ordonnant un vaste déploiement de forces au Moyen-Orient, a semblé préparer le terrain à une intervention mardi lors de son discours sur l'état de l'Union.

Qualifiant l'Iran de premier parrain du terrorisme mondial, il a accusé Téhéran de vouloir relancer son programme nucléaire, de développer des missiles qui pourraient "bientôt" atteindre les Etats-Unis et d'être responsable d'attentats à la bombe qui ont coûté la vie à des soldats et civils américains au Moyen-Orient, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié sur X de "gros mensonges".

"En tant que président, je m'efforcerai de faire la paix partout où cela sera possible, mais je n'hésiterai jamais à affronter les menaces qui pèsent sur l'Amérique partout où cela sera nécessaire", a déclaré Donald Trump.

(Rédigé par Elwely Elwelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank