Le président du RC Lens se paye Vincent Labrune

C’est l’heure des règlements de compte.

Interrogé sur la crise des droits TV que traverse actuellement la Ligue 1, Joseph Oughourlian n’a pas mâché ses mots dans les colonnes du Parisien où il a dézingué le choix initial de s’engager avec DAZN : « On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président. L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro »…

