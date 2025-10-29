Le président de Sainté mise sur la santé
Rien à voir avec Nicolas Sarkozy.
Le patron canadien de l’ASSE, Larry Tanenbaum, frappe fort hors des terrains. Selon Le Progrès , le milliardaire a annoncé un don de plus d’un million d’euros au CHU de Saint-Étienne pour soutenir un programme de recherche sur la prévention des blessures sportives . « Saint-Étienne est bien plus qu’une ville de foot » , assure-t-il, soulignant son intérêt pour la science et la communauté locale.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
