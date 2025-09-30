 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président de Leverkusen veut plafonner les salaires pour freiner la Premier League
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 11:06

La régulation comme révolution.

Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, en a visiblement assez de voir la Premier League jouer au Monopoly chaque été . Invité à la conférence Bloomberg « L’avenir de la finance », organisée ce week-end à Francfort, le dirigeant espagnol a proposé d’instaurer un salary cap dans le football européen , histoire de freiner l’appétit sans limite des clubs anglais sur le marché des transferts et de ressembler un peu plus au bloc de l’ouest façon NBA ou NFL.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
