Le président de Leverkusen veut plafonner les salaires pour freiner la Premier League
La régulation comme révolution.
Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, en a visiblement assez de voir la Premier League jouer au Monopoly chaque été . Invité à la conférence Bloomberg « L’avenir de la finance », organisée ce week-end à Francfort, le dirigeant espagnol a proposé d’instaurer un salary cap dans le football européen , histoire de freiner l’appétit sans limite des clubs anglais sur le marché des transferts et de ressembler un peu plus au bloc de l’ouest façon NBA ou NFL.…
