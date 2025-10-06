 Aller au contenu principal
Le président de la Fédération israélienne se paye la Norvège et l'Espagne
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 15:30

Alors que la Norvège et Israël s’affrontent samedi pour les éliminatoires du Mondial 2026 à Oslo, le match fait parler surtout hors du terrain. Moshe Zuares, président de la Fédération israélienne, a enfin pris la parole pour mettre les choses au clair face aux pressions internationales. Dans des propos relayés par Le Parisien , il balaie les rumeurs d’un vote à l’UEFA visant à exclure Israël des compétitions européennes. « Une fake news » , insiste-t-il et revient sur les propos tenus par les gouvernements norvégien et espagnol.

Le dirigeant ne se contente pas de démentir, il s’en prend à la Fédération norvégienne , qui avait appelé à la suspension d’Israël, et à sa présidente Lise Klaveness. « J’en ai assez de ses provocations, sa partialité et son désir d’attirer l’attention n’aident en rien à la paix » , tonne Zuares.…

