Le président de la Fed Neel Kashkari estime que le taux de chômage pourrait augmenter - CNBC
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lundi que l'inflation tendait lentement à diminuer, mais qu'il existait un risque que le taux de chômage augmente.

"Je pense que le risque d'inflation est un risque de persistance, que les effets des tarifs douaniers prennent plusieurs années pour faire leur chemin dans le système, alors que je pense qu'il y a un risque que le taux de chômage augmente à partir de maintenant", a déclaré Neel Kashkari lors d'une interview sur CNBC.

Banques centrales
