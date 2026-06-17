Le président de la Fed, Kevin Warsh, semble renoncer à indiquer, par un « point », sa vision de l'évolution des taux

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ne semble pas avoir soumis de projection concernant la trajectoire des taux d’intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles de la banque centrale , ce qui constitue une rupture avec la pratique antérieure et pourrait laisser entendre qu’il travaille déjà au « changement de régime » qu’il a promis pour la Fed, trois semaines seulement après son entrée en fonction.

Le « dot plot » (graphique en points) de la banque centrale, publié mercredi et présentant les prévisions anonymisées des membres du comité de politique monétaire concernant l’évolution des taux, ne comportait que 18 contributions. Le comité compte pourtant 19 membres au total. La Fed n’a pas révélé l’identité de la personne qui n’a pas soumis de prévisions.

Mais les analystes ne manqueront pas d’attribuer cette omission à Warsh, compte tenu de ses critiques de longue date à l’égard des indications prospectives et des prévisions de la Fed, ainsi que du fait qu’il est le seul nouveau venu au sein du comité de politique monétaire de la Fed depuis le dernier cycle.

Depuis 2012, la Fed publie un « dot plot » quatre fois par an afin de donner au public une idée de la direction que la banque centrale pourrait prendre en matière de taux — une baisse, une hausse ou peut-être un maintien prolongé.

Les responsables de la Fed eux-mêmes reconnaissent que ce graphique est imparfait: il ne montre pas, par exemple, comment les prévisions de chaque responsable concernant le marché du travail et l’inflation influencent leur vision de la trajectoire des taux. Il s’inscrit néanmoins dans un ensemble de pratiques de communication de plus en plus ouvertes que les responsables considèrent comme un moyen d’aider les investisseurs et le grand public à comprendre la réflexion de la banque centrale, ce qui, selon eux, a rendu la politique monétaire plus efficace.

Warsh, cependant, critique depuis longtemps ces indications prospectives, arguant qu’elles enferment les responsables dans une trajectoire de taux spécifique sans tenir dûment compte de l’évolution des données économiques. Il se peut que la décision apparente de Warsh de ne pas participer ne présage rien du tout, mais reflète simplement le fait qu’il est encore en train de prendre ses marques dans ses nouvelles fonctions. Mais cela ne manquera pas d’alimenter les spéculations sur l’avenir du « dot plot » et des stratégies de communication plus larges de la Fed.

Le seul décideur de la Fed à s’être abstenu de fournir un « point » auparavant était l’ancien président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui soumettait régulièrement ses projections de trajectoire des taux à court terme mais ne fournissait pas d’estimation du taux neutre à long terme.

Seuls 17 des 19 responsables ont soumis des projections pour 2028, a indiqué la Fed.