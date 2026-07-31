Le président de la Fed, Kevin Warsh, confronté à un choix difficile concernant l'inflation après le « signal d'alerte » lancé par le marché obligataire

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* Selon un analyste, ce vendredi pourrait marquer le début d'une opération de « limitation des dégâts » de la part des collègues de Kevin Warsh

* Les propos tenus par Warsh lors de sa conférence de presse ont déstabilisé les marchés obligataires et suscité des inquiétudes quant à sa crédibilité

* La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue pour la mi-septembre

par Ann Saphir

Les déclarations catégoriques du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, mercredi, selon lesquelles l’inflation serait maîtrisée sans pour autant signaler une volonté de relever les taux d’intérêt, ont déclenché une forte vague de ventes d’obligations qui pourrait l’obliger à faire un choix difficile: aller à l’encontre de la volonté du président Donald Trump en faveur d’une politique monétaire plus accommodante, ou lutter contre un groupe croissant de ses homologues de la banque centrale américaine déterminés à la resserrer.

La situation a été compliquée par l’allusion de Warsh à la possibilité de modifier le critère utilisé par la Fed pour mesurer le succès de la maîtrise de l’inflation, défini depuis des années comme une hausse de 2 % en glissement annuel de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles. « C’est notre chiffre, nous nous y tenons », a déclaré Warsh lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de deux jours consacrée à la politique monétaire, avant d’ajouter: « Qui sait ce que nous dirons de notre stratégie après janvier prochain? Je pense que les groupes de travail auront peut-être des éléments à apporter. »

En mai, Warsh a sélectionné avec soin 15 experts externes chargés de formuler, d’ici fin 2026, des recommandations sur la conduite de la politique monétaire de la Fed, y compris son cadre en matière d'inflation. Warsh a déclaré mercredi qu’il ferait le point avec eux au cours des deux prochaines semaines et qu’il pourrait partager toute réflexion « prête à être dévoilée » lors de la conférence mondiale des banquiers centraux organisée par la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming. Les anciens présidents de la Fed ont par le passé profité de cette réunion de fin août pour préfigurer ce que la banque centrale pourrait décider lors de ses réunions de septembre . Jusqu’à présent, Warsh a tenu sa promesse de ne fournir aucune indication sur l’évolution probable des taux de la Fed. La combinaison des affirmations répétées de Warsh sur la nécessité de maîtriser l’inflation, de l’absence de mesures visant à la ramener vers l’objectif de 2 % et d’une allusion à la possibilité que cet objectif lui-même puisse changer a contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2 % mercredi, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Ils ont poursuivi leur hausse jeudi .

« Au sein de la Fed, cela est presque perçu comme un vote de "défiance" des marchés à l’égard de la Fed et de sa volonté et de sa capacité à faire baisser l’inflation », a déclaré Nathan Sheets, économiste en chef mondial chez Citigroup.

"Il a mis en évidence un problème sans proposer de stratégie pour le résoudre, si ce n’est: "Je suis un faucon, faites-moi confiance", et les marchés attendaient davantage que cela", a ajouté Sheets, qui a travaillé à la Fed pendant 18 ans. "Je pense que cela tient en partie au fait que s’il met trop l’accent sur de futures hausses des taux, il déçoit la Maison Blanche. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre Warsh le faucon, ce qu’il est, et le fait d’essayer de rester en bons termes avec le 1 600 Pennsylvania Avenue."

Sheets a indiqué que Warsh devra faire un choix d’ici septembre.

LA TEMPÊTE QUI SE PRÉPARE Les collègues de Warsh réclament déjà des mesures.

Mercredi , trois des douze membres votants du Conseil de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord face à la décision de maintenir le taux directeur de la banque centrale dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Vendredi, eux-mêmes ainsi que tous les autres participants à la réunion seront libres de s’exprimer , et les analystes s’attendent à un déluge de commentaires, compte tenu de ce que Sheets a qualifié de « signal d’alerte absolu » que constitue la hausse des taux obligataires à long terme. « Alors que Warsh pourrait tenter de restreindre les communications officielles de la Fed et de substituer des "discours" à l’action en attendant que les "groupes de travail" rendent leur verdict, les présidents des banques régionales de la Fed, et peut-être certains membres du Conseil (des gouverneurs), sont disposés à exprimer leurs points de vue ouvertement et ne manqueront pas de le faire au cours des prochains jours et des prochaines semaines », a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group."Nous nous attendons à ce qu’ils s’efforcent de limiter les dégâts et qu’ils soulignent à quel point eux-mêmes, à défaut de Warsh, sont prêts à resserrer la politique monétaire."

Avant la réunion de la Fed cette semaine, certains responsables, dont deux de ceux qui ont exprimé leur désaccord mercredi — la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack — , avaient fait part de leur malaise face au maintien des taux inchangés malgré la hausse de l’inflation.

D’autres qui ont voté mercredi aux côtés de Warsh pour maintenir les taux inchangés, notamment les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Lisa Cook, ont déclaré qu’ils pourraient eux aussi réclamer des hausses de taux s’ils ne constataient pas d’amélioration rapide de l’inflation.

Le Bureau américain d’analyse économique a indiqué jeudi que l'inflation PCE s’était modéréeen juin à 3,7 %, contre 4,1 % en mai, et que l’inflation sous-jacente avait augmenté de 3,3 % le mois dernier, après une hausse de 3,4 % en mai. Cette légère amélioration était largement attendue après la publication d’autres données sur l’inflation en début de mois, et les décideurs politiques ont fait part de leurs inquiétudes quant à un regain de pressions à la hausse sur les prix, dû au conflit en cours au Moyen-Orient et à la forte croissance des investissements dans les technologies liées à l’intelligence artificielle. Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté à un rythme de 15,2 % au deuxième trimestre, a indiqué jeudi le BEA dans un rapport distinct, marquant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Jusqu’à présent, Trump s’est abstenu de critiquer Warsh pour ne pas avoir obtenu de baisse des taux, rejetant plutôt la responsabilité sur les autres membres du conseil d’administration de la Fed.

"Les membres du conseil d’administration ont fait savoir à Warsh qu’ils avaient l’intention de faire pression pour une hausse en septembre si l’inflation ne ralentissait pas de manière significative au cours de l’été", a écrit Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors, dans une note. "Si Warsh est bel et bien une colombe déguisée en faucon, il ne bénéficiera pas d’un soutien suffisant au sein du conseil pour maintenir à nouveau les taux inchangés face à une inflation qui reste élevée."