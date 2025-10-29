 Aller au contenu principal
Le président de la Fed, Jerome Powell, signale les divergences de vues sur la politique à mener et déclare qu'une baisse des taux en décembre n'est pas assurée
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les responsables de la banque centrale américaine peinaient à trouver un consensus sur la politique monétaire à venir et que les marchés financiers ne devaient pas s'attendre à une nouvelle baisse des taux d'intérêt à la fin de l'année. "Dans les discussions du comité lors de cette réunion, il y a eu des points de vue très différents sur la façon de procéder en décembre", a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC). "Une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise. Loin de là, la politique monétaire n'est pas préétablie", a-t-il ajouté.

