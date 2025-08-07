 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président de la Fed, Jerome Powell, fait preuve de la plus grande intégrité, selon Andrew Bailey, de la Banque d'Angleterre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, est un homme de "la plus grande intégrité", a déclaré le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, à la suite des critiques acerbes du président américain Donald Trump sur la performance de Jerome Powell.

Andrew Bailey a refusé de dire directement s'il était inquiet des attaques de Donald Trump contre Jerome Powell, mais il a décrit le président de la Fed comme un ami.

"Jay Powell est un de mes amis, nous sommes évidemment très proches, nous travaillons très étroitement ensemble, et je le répète, c'est un homme de la plus grande intégrité", a-t-il déclaré après que la BoE a réduit ses taux à 4 %, contre 4,25 % plus tôt jeudi.

"Je ne vais pas commenter ce qui se passe aux États-Unis, si ce n'est pour parler de quelqu'un que je connais très bien et que je respecte beaucoup."

