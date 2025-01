Le président de la DNCG soupçonné de supporter le PSG

Merci Textor…

La relation entre John Textor, président de l’Olympique lyonnais, et la DNCG s’est envenimée ce mardi . En effet, l’Américain a accusé le gendarme financier du football français de partialité dans le traitement du dossier lyonnais , invoquant un acharnement sur l’OL et une coalition entre la DNCG et la Ligue. Et qui dit Ligue, dit Vincent Labrune que Textor a qualifié de « toutou » de Nasser al-Khelaïfi sur les ondes de RMC. Face à ces attaques diverses, la DNCG et son président Jean-Marc Mickeler ont donc rétorqué , invitant John Textor a s’occuper des finances de son club afin de lui éviter une rétrogradation. De quoi agiter les réseaux sociaux, dont une partie a tenu à rappeler que Mickeler est lui-même supporter du Paris Saint-Germain .…

AB pour SOFOOT.com