Le président de la CAF se dit «confiant » pour le bon déroulé de la CAN malgré les manifestations au Maroc
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 09:22

Tout va bien dans le meilleur des mondes.

En dépit des manifestations qui secouent le Maroc depuis plusieurs jours autour des dépenses liés à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et au Mondial 2030 en dépit de l’accès aux soins et à l’éducation, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a assuré lundi être « absolument confiant » au sujet de la tenue de la CAN , qui doit se dérouler du 21 décembre au 18 janvier prochain dans le Royaume chérifien.…

LB pour SOFOOT.com

