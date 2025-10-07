Le président de la CAF se dit «confiant » pour le bon déroulé de la CAN malgré les manifestations au Maroc

Tout va bien dans le meilleur des mondes.

En dépit des manifestations qui secouent le Maroc depuis plusieurs jours autour des dépenses liés à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et au Mondial 2030 en dépit de l’accès aux soins et à l’éducation, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a assuré lundi être « absolument confiant » au sujet de la tenue de la CAN , qui doit se dérouler du 21 décembre au 18 janvier prochain dans le Royaume chérifien.…

LB pour SOFOOT.com