Le président de l'U2P a le sentiment que Lecornu partage ses doutes sur la taxe Zucman

Sebastien Lecornu, le 10 septembre 2025, à Matignon ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le président de l’Union des entreprises de proximité (U2P), Michel Picon, a exprimé mardi son scepticisme sur la taxe Zucman, et estimé que le Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'il venait de rencontrer, partageait son analyse.

"Je pense que nous partageons le même point de vue là-dessus: taxer l’outil de travail, c’est une folie", a déclaré M. Picon à la presse à l’issue d’un entretien à Matignon.

"Quand vous avez tué l’entreprise parce que vous l’avez trop taxée, elle ne produit plus, et ce sont toujours les mêmes qui trinquent, ceux qui perdraient leur emploi", a-t-il ajouté.

M. Picon a toutefois souligné que le Premier ministre "ne lui avait pas fait de confidence en disant +je ne mettrai pas en place une taxe de ce type-là+".

Le chef du gouvernement reçoit depuis la fin de la semaine dernière l’ensemble des partenaires sociaux dans le cadre de consultations, parallèlement à des échanges avec les forces politiques.

L'U2P était la dernière organisation patronale à être reçue après le Medef et la CPME, et le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Frédéric Souillot, fermera la marche pour les syndicats lundi prochain.

M. Picon a salué l'approche du nouveau Premier ministre: "Il ne se livre évidemment pas beaucoup sur les décisions qu’il va prendre, qu’il s’agisse de la retraite ou de l’assurance chômage, mais il y a une volonté de mettre les partenaires sociaux au cœur du jeu économique et social".

M. Lecornu lui a donné l'impression d'un dirigeant "très pragmatique, très à l’écoute, qui ne cherchera pas, me semble-t-il, à passer en force".

La taxe Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman, vise à instaurer une taxe de 2% sur le patrimoine des 1.500 contribuables possédant plus de 100 millions d'euros. Elle suscite de vives réactions dans le monde patronal, qui redoute qu'elle ne touche à l'outil professionnel.

Invité par ailleurs mardi sur LCI, M. Picon a été interrogé sur une déclaration de l'ancien ministre des Finances Alain Madelin, qui s'alarmait de la tentation de certains de voter pour Jean-Luc Mélenchon afin que tout soit "renversé" et que le FMI vienne redresser la France "au knout".

"Je ne vois pas dans mes rangs beaucoup de gens qui me disent +tu sais Mélenchon on l'a jamais essayé, on pourrait voir+" a déclaré le président de l'U2P, "mais on me le dit sur d'autres, Marine Le Pen, et encore plus Jordan Bardella", les dirigeants du Rassemblement national (RN).

"Tous ceux qui prônent un discours (...) contre l'Europe" ont "un écho chez les petits patrons" qui ont "l'impression que l'Europe est née pour nous emm...", a-t-il souligné, citant en exemple la nouvelle obligation, issue d'une règle européenne, de reporter les congés payés d'un salarié qui tombe malade pendant ses vacances.

Michel Picon estime pour sa part que "tout ce qui est dans la conquête du pouvoir à partir d'oukases un peu démagogiques n'est pas crédible".

Contre la tentation des extrêmes, l'U2P réclame que "ceux qui travaillent vivent mieux, avec pour les salariés un brut qui se rapproche du net". L'organisation prône un transfert de cotisations patronales et salariales vers les retraités, les actionnaires, les héritiers, voire la TVA.