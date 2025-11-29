Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

Haise n’est pas encore loin de la Côte d’Azur.

Arrivé sur le banc de l’OGC Nice il y a un an et demi, Franck Haise n’est pour le moment pas prêt à mettre les voiles malgré la difficile période actuelle pour les Aiglons : neuvièmes de Ligue 1 à onze points du podium, derniers de Ligue Europa avec zéro point et balayés ce jeudi à Porto (3-0), les protégés de l’ancien coach du RC Lens n’affichent pas vraiment le visage d’un groupe ambitieux comme espéré par leurs supporters. À tel point qu’au coup de sifflet final de Porto-Nice, Haise n’avait pas hésité à évoquer publiquement un possible départ.…

AC pour SOFOOT.com