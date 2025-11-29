 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 10:04

Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

Haise n’est pas encore loin de la Côte d’Azur.

Arrivé sur le banc de l’OGC Nice il y a un an et demi, Franck Haise n’est pour le moment pas prêt à mettre les voiles malgré la difficile période actuelle pour les Aiglons : neuvièmes de Ligue 1 à onze points du podium, derniers de Ligue Europa avec zéro point et balayés ce jeudi à Porto (3-0), les protégés de l’ancien coach du RC Lens n’affichent pas vraiment le visage d’un groupe ambitieux comme espéré par leurs supporters. À tel point qu’au coup de sifflet final de Porto-Nice, Haise n’avait pas hésité à évoquer publiquement un possible départ.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao
    L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao
    information fournie par So Foot 29.11.2025 10:02 

    L’événement de la soirée du côté du stade Saint-Symphorien. Une semaine seulement après avoir cassé Internet dans nos colonnes, Koffi Kouao a déjà refait parler de lui en s’échauffant d’une manière totalement lunaire ce vendredi soir, en marge de Metz-Rennes, après ... Lire la suite

  • UEFA Women's Nations League - Demi-finale - Match retour - France - Allemagne
    Foot/Ligue des nations-Les Bleues arrachent la victoire contre la Suède
    information fournie par Reuters 28.11.2025 23:41 

    (Reuters) -L'équipe de France féminine de football s'est imposée sur le fil face à la Suède (2-1) vendredi à Reims (Marne) lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations grâce à un but à la dernière seconde de Griedge Mbock. La capitaine des ... Lire la suite

  • L'improbable échauffement de Koffi Kouao
    L'improbable échauffement de Koffi Kouao
    information fournie par So Foot 28.11.2025 23:32 

    Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu. Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil ... Lire la suite

  • Les Françaises célèbrent le but sur le fil de Griedge Mbock face à la Suède, lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations, le 28 novembre 2025 à Reims ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des nations féminine: la victoire et puis c'est tout pour les Bleues
    information fournie par AFP 28.11.2025 23:28 

    Sauvées leur capitaine Griedge Mbock et leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, les Bleues repartent avec un court succès de Reims (2-1) face à la Suède, vendredi avant le match retour pour la 3e place de Ligue des nations mardi à Stockholm. Ni le beau jeu de l'été, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank