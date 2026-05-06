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Le président brésilien Lula abordera la question du crime organisé avec Trump à Washington
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:05

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva abordera la question d'un accord visant à lutter contre le crime organisé lors de sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump à Washington, a déclaré mardi le vice-président brésilien.

Les deux pays peuvent accomplir "un travail important dans la lutte contre le crime organisé transnational", a dit Geraldo Alckmin à la chaîne GloboNews, ajoutant que Luiz Inácio Lula da Silva avait déjà évoqué ce projet d'accord avec Donald Trump et qu'il le ferait à nouveau lors de leur rencontre.

Luiz Inácio Lula da Silva doit rencontrer Donald Trump jeudi. Les deux dirigeants étaient convenus d'une rencontre à Washington en mars, mais elle avait été reportée.

Un responsable de la Maison blanche a confirmé mardi cette rencontre et a déclaré que les dirigeants discuteraient de "questions économiques et de sécurité d’intérêt commun".

Le Brésil et les États-Unis ont annoncé en avril une initiative conjointe visant à lutter contre le crime organisé, impliquant l’intégration des données de l’administration fiscale fédérale brésilienne avec celles du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) américain.

Cette initiative vise à intégrer les efforts de renseignement et les opérations conjointes afin d'intercepter les cargaisons illicites d'armes et de stupéfiants. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de Luiz Inácio Lula da Silva en matière de sécurité publique, un enjeu clé dans la plus grande économie d’Amérique latine, alors qu’il brigue un nouveau mandat lors de l’élection générale d’octobre.

(Reportage Isabel Teles, reportage complémentaire Steve Holland, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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