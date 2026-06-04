Le premier supporter de l’Afrique du Sud est Mexicain

Le premier supporter de l’Afrique du Sud est Mexicain

Ah le fameux grand-père originaire Johanesburg. Après quelques problèmes de visas, la sélection sud-africaine est bien arrivée au Mexique. Les Bafana Bafana ont enfin posé leurs valises dans leur camp de base de Pachuca et ont eu la bonne surprise de voir un jeune fan mexicain les encourager.

Visiblement pas rancunier, le gamin a été aperçu en train de reproduire la mythique célébration des joueurs sud-africains après le but de Siphiwe Tshabalala lors du match d’ouverture contre le Mexique en 2010.…

OC pour SOFOOT.com