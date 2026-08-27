Le Premier ministre du Qatar attendu jeudi à Téhéran

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, se rendra jeudi à Téhéran pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Durant sa visite, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani rencontrera plusieurs responsables iraniens avec qui il discutera des moyens de parvenir à une désescalade des tensions, a fait savoir mercredi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al Ansari, sur le réseau social X.

Cette visite intervient alors que le conflit qui oppose Téhéran et Washington dure depuis près de six mois et qu'aucune issue diplomatique ne semble proche.

Le Qatar joue un rôle de médiateur dans les négociations entre Washington et Téhéran depuis le début du conflit et a notamment participé aux discussions ayant débouché sur le protocole d'accord signé entre les deux parties au mois de juin.

(Yomna Ehab et Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)