 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Premier ministre du Qatar attendu jeudi à Téhéran
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 02:06
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, se rendra jeudi à Téhéran pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Durant sa visite, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani rencontrera plusieurs responsables iraniens avec qui il discutera des moyens de parvenir à une désescalade des tensions, a fait savoir mercredi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al Ansari, sur le réseau social X.

Cette visite intervient alors que le conflit qui oppose Téhéran et Washington dure depuis près de six mois et qu'aucune issue diplomatique ne semble proche.

Le Qatar joue un rôle de médiateur dans les négociations entre Washington et Téhéran depuis le début du conflit et a notamment participé aux discussions ayant débouché sur le protocole d'accord signé entre les deux parties au mois de juin.

(Yomna Ehab et Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank