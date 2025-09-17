Le premier 0-0 de la saison de C1 est pour Olympiakos-Paphos
Olympiakos 0-0 Paphos
Il est là, le premier 0-0 de la saison de Ligue des champions. Depuis un Bruges-Juventus de janvier pas vraiment resté dans les livres d’histoire, la Ligue des champions n’avait pas offert de 0-0. Chose faite au terme d’un ennuyant match gréco-chypriote, Olympiakos-Paphos (0-0) .
Plus d’informations à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer